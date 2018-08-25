الحكومة الأردنية تدين اعتقال إسرائيل موظفي أوقاف القدس

قالت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، إن اعتقال السلطات الإسرائيلية عددًا من موظفي دائرة أوقاف القدس أثناء ممارسة عملهم، “لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان”.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية، صباح السبت، عددًا من موظفي إدارة أوقاف القدس أثناء عملهم قرب باب السلسلة داخل المسجد الأقصى.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان، رفض حكومة بلادها مثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ “الاستفزازية”.

وقالت إن الاعتقالات “تمثل تدخلًا سافرًا وغير مبرر في عمل إدارة أوقاف القدس الأردنية”.

وطالبت غنيمات “إسرائيل بوقف هذه الإجراءات، واحترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية”.

ودعت لوقف “التجاوزات على صلاحيات إدارة أوقاف القدس كسلطة متخصصة بالإشراف على جميع شؤون الأقصى”.

وقالت إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعمل منذ لحظة الاعتقال على ضمان إطلاق سراح الموظفين فورًا، مشيرة إلى تقديم احتجاج رسمي ضد الانتهاكات الإسرائيلية، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

ودائرة أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي.