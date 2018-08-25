مصدر لـ”إرم نيوز”: الصدر يصل إلى بيروت في زيارة خاصة

وصل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، والداعم لكتلة “سائرون” التي حلت في المرتبة الأولى بنتائج الانتخابات البرلمانية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مصدر مسؤول في مكتب الصدر بمدينة قم الإيرانية لـ”إرم نيوز”، اليوم السبت، إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل إلى بيروت في زيارة خاصة”، من دون الكشف عن طبيعة هذه الزيارة.

وعادة ما تستضيف بيروت اجتماعات بين القيادات السياسية الشيعية مع المسؤولين عن ملف تشكيل الحكومة العراقية في حزب الله اللبناني.

وكشفت تقارير صحافية، قبل أسبوعين، عن زيارة سريعة قام بها مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، بالتزامن مع وصول قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني من أجل الضغط على القوى الشيعية لتشكيل تحالف طائفي يهدف إلى دفع مرشح قريب من طهران والمحور القريب منها بالمنطقة.

ويرى مراقبون، أن تحركات سليماني وكوثراني، تهدف إلى منع رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي من الحصول على ولاية ثانية بسبب موقفه المناهض للنظام الإيراني، عقب إعلانه مطلع آب/أغسطس الجاري التزامه بالعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وتعمل طهران على تشكيل تحالف يضم قائمة “الفتح” التي يتزعمها هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وقوى سياسية كردية وسنية؛ من أجل عرقلة تشكيل أي تحالف يضم قائمة النصر بزعامة العبادي وقائمتي سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.