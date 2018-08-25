عشراوي: قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات سلوك “لا أخلاقي” و”غير مسؤول”

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن الفلسطينيين بأنه :”سلوك لا أخلاقي وغير مسؤول”.

وأضافت عشراوي في تصريح صحافي، “أثبتت الإدارة الأمريكية أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة”.

وتابعت عشراوي، “أن استخدام الإدارة الأمريكية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقديرًا في العالم أجمع، وأن هذا السلوك المستهجن يدل على إفلاسها السياسي والأخلاقي، فهي من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل”.

وفي وقت سابق، قررت الإدارة الأمريكية إعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للفلسطينيين إلى مشاريع في أماكن أخرى.