بعد تهنئة حسن نصر الله.. عهد التميمي تخسر المتعاطفين

أثار حبس الاحتلال الإسرائيلي للفتاة الفلسطينية عهد التميمي في ديسمبر من العام الماضي حملة تعاطف واسعة في العالم العربي؛ رفضًا للظلم ودفاعًا عن المستضعفين الذين اعتبر المتعاطفون أن الفتاة تمثلهم، وقد شكل إطلاق سراحها بعد ذلك بنحو 8 أشهر مصدر فرح لكل هؤلاء.

لكن لم يكن من تعاطفوا مع عهد التميمي يتوقعون أن تسقط الفتاة الصغيرة في فخ مديح شخص متهم بالمشاركة في ظلم وقتل وتشريد المئات من مثيلاتها في سوريا المجاورة.

الفتاة “الرمز” صدمت جميع المتعاطفين معها بظهورها في مقطع فيديو، أمس الأربعاء، وهي تهنئ حسن نصر الله، زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية، المتهم باقتراف جرائم حرب بحق السوريين الذين هجروا من ديارهم أو دفنوا تحت أنقاضها على مدار 7 سنوات منذ بدء الانتفاضة ضد حكم نظام بشار الأسد.

وقد علّق الإعلامي الفلسطيني عبد الله غيث على الفيديو بقوله: “ # عهد_التميمي التي صدع الاعلام بها رؤوسنا تعايد المجرم حسن # نصرالله عبر الجديد وتوجه له رسالة شكر! لا فرق بين من يقتل و يضطهد أهلنا فى فلسطين وأهلنا فى سوريا، ملة الإجرام واحدة نتنياهو وحسن إبليس وجهان لعملة واحدة”.

#عهد_التميمي التي صدع الاعلام بها رؤوسنا تعايد المجرم حسن #نصرالله عبر الجديد وتوجه له رسالة شكر! لا فرق بين من يقتل و يضطهد أهلنا فى فلسطين و أهلنا فى سوريا ، ملة الإجرام واحدة

نتنياهو و حسن إبليس وجهان لعملة واحدة

pic.twitter.com/Tlj92f55ju — عبدالله غيث #غزة (@saifalkhps) August 23, 2018

وغير بعيد قال الصحفي السوري ضرار خطاب: “لما بتدخلي عالسجن كم يوم بسبب قضية محترمة بتكوني نعم عم تمثلي هالقضية والحمدلله عالسلامة والله يعطيكي العافية لكن لما بدك توجهي تحيات لمجرم متل حسن نصرالله، لا تدّعي إنك بتمثلي الشعب الفلسطيني، إنتي بتمثلي حالك وبتمثلي مرحاض بيتكن، الشعب الفلسطيني ما بتمثليه يا سلعة”.

لما بتدخلي عالسجن كم يوم بسبب قضية محترمة بتكوني نعم عم تمثلي هالقضية والحمدلله عالسلامة والله يعطيكي العافية

لكن لما بدك توجهي تحيات لمجرم متل حسن نصرالله، لا تدّعي إنك بتمثلي الشعب الفلسطيني، إنتي بتمثلي حالك وبتمثلي مرحاض بيتكن، الشعب الفلسطيني ما بتمثليه يا سلعة#عهد_التميمي pic.twitter.com/DENkmCvpO5 — Dirar Khattab (@DirarKhattab) August 23, 2018

ومن الأحواز وجه الناشط قاسم الذحجي رسالة إلى عهد قائلاً: “ # عهد_التميمي تشكر العميل الايراني قاتل الأطفال ومُدمر الديار ومُرمل النساء ومُيتم الأطفال # حسن_نصرالله وتوجه له رسالة. لو كنتي موجهة رسالة لـ # اسرائيل على حسن معاملتها لك كان أفضل”.