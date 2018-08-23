قوات الحشد الشعبي تنسحب من بلدة “الصينية” شمالي العراق

بدأت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إخلاء بلدة في محافظة صلاح الدين؛ لتتولى قوات الجيش والشرطة المحلية ملف الأمن فيها.

وبحسب الملازم في شرطة المحافظة، نعمان الجبوري، فإن “قوات الحشد الشعبي بدأت، صباح اليوم، الانسحاب من بلدة الصينية (40 كلم شمال تكريت مركز صلاح الدين)”.

وقال الجبوري، إن “الانسحاب يأتي بعد اجتماع موسع لقادة الحشد مع قيادة الجيش في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف، أن “عملية الانسحاب ستستمر بضعة أيام؛ لحين إخلاء البلدة من الحشد تمامًا”.

وتابع بأن “قوات الجيش والشرطة المحلية ستتولى مهمة حفظ الأمن في البلاد، إلى جانب مساندة الحشد العشائري (مقاتلو عشائر سنية موالون للحكومة)”.

ويأتي الانسحاب، عقب قرار قيادة “الحشد الشعبي” في 18 أغسطس/آب الجاري، بإغلاق جميع مقراتها في مراكز المدن، وخصوصًا في المناطق المحررة من تنظيم داعش شمالي وغربي البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سُنية.