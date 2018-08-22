لافروف: يتعين سحب القوات الأجنبية من سوريا دون انتظار دعوة الأسد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه “يتعين سحب كل القوات الأجنبية في سوريا، دون انتظار دعوة من نظام بشار الأسد”.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه “في نهاية المطاف يجب سحب كل القوات الأجنبية المتواجدة هناك دون دعوة من الحكومة”، حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

جاءت تصريحات الوزير الروسي عقب تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في وقت سابق اليوم، وخلال ختام زيارته إلى تل أبيب، على ضرورة انسحاب إيران من سوريا.

ونقلت صحيفة “ذا واشنطن بوست” عن بولتون قوله: “أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أن التواجد الإيراني في سوريا لا يتوافق مع المصالح الروسية، وأنه سيكون سعيدًا حال عادت جميع القوات المرتبطة بإيران إلى ديارها”.

ولم يحدد “بولتون” متى أبلغ بوتين واشنطن بمناهضته للتواجد الإيراني في سوريا.

غير أن تلك القضية تم تداولها خلال القمة التي جمعت بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي الشهر الماضي، وفق الصحيفة الأمريكية.