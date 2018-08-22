في هذه الدولة.. لقاء سري بين ليبرمان ووزير الخارجية القطري

كشف موقع “والا” الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نهاية يونيو المنصرم في قبرص.

ووفقًا لوالا، ذكر المعلق في القناة الإسرائيلية 14 “باراك رافيد” ، أنه خلال زيارة ليبرمان إلى قبرص في يونيو الماضي، التقى مع المبعوث القطري لقطاع غزة محمد العمادي، ولكن وفقًا لمسؤول إسرائيلي، كان اجتماع ليبرمان في الواقع مع شخصية قطرية عالية المستوى.

ونقل الموقع العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن: “المبعوث القطري العمادي يزور إسرائيل طوال الوقت، ولا حاجة له لعقد اجتماع في قبرص، ولكن الاجتماع الأبرز كان مع شخصية أكبر في القيادة القطرية”.

وأضاف الموقع أن قطر ممثلة بسفيرها محمد العمادي تتواصل مع إسرائيل بشكل متكرر ومنتظم وتحافظ على اتصالاتها مع كبار المسؤولين في قطاعي الدفاع والأعمال المتعلقة بإعادة تأهيل غزة، حيث التقى العمادي وزير التنمية الإقليمية” تساحي هنغبي” وغيره من أعضاء الكنيست، وكان على اتصال بمسؤولين في مكتب وزير الدفاع.

وتابع “والا” الإسرائيلي أن مسؤولي قطر يقومون بحملة ضغط مكثفة للتعامل مع العزلة الدولية التي تعاني منها، في محاولة للفت أنظار البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة من خلال تسخير أموالها لحل قضايا قطاع غزة.