مقتل طيار أردني وآخر أمريكي إثر سقوط طائرة في تكساس

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد طياريه وآخر أمريكي إثر حادث سقوط طائرة خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس الأمريكية، وفق بيان نقلته قناة رؤيا المحلية.

وفي التفاصيل، صرّح مصدر مسوؤل في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن الملازم أول الطيار أحمد علي محمد خليف الخوالدة استشهد، نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع ليتل بيرد لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما توفي في الحادث معه طيار أمريكي.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأمريكي للوقوف على أسباب الحادث.