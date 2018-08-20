مقتل استخباراتي أمريكي بتحطم طائرة في العراق‎

قتل جندي أمريكي وأصيب عدد آخر، إثر تحطم طائرة عسكرية في العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، روبيرت مانينغ، مقتل الجندي الذي ينتمي للاستخبارات العسكرية، وإصابة آخرين، الأحد، مشيرًا إلى أن “جميع أفراد الطاقم تم انتشالهم من قبل عناصر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش فور وقوع الحادث”.

ولم يشر مانينغ إلى أسباب تحطم الطائرة العسكرية، إلا أنه قال إنه “لا توجد مؤشرات على أن النيران المعادية هي التي تسببت بالحادث”، لافتًا إلى أن الطائرة كانت تقوم بمهمة مشتركة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية تعمل على استعادة الطائرة بالتعاون مع نظيرتها العراقية، وأكد أن القوات الأمريكية تواصل العمل مع حلفائها لهزيمة داعش.

التعاون مع تركيا رغم الخلافات السياسية

وبخصوص سوريا، أفاد مانينغ بأن القوات الأمريكية والتركية تنفذان “خارطة طريق” في مدينة منبج في الجزء الشمالي من سوريا.

وأضاف، أن “القوات الأمريكية والتركية تقومان بدوريات مستقلة ولكنها منسقة، على طول خط التماس العسكري خارج مدينة منبج بموجب خارطة الطريق”.

أفعانستان.. هدنة العيد تستثني الأجانب

أما بخصوص أفغانستان، أفاد مانينغ أن الجيش الأمريكي يرحب بدعوة الرئيس الأفغاني إلى وقف إطلاق النار مع حركة طالبان.

وشدد على أن وقف إطلاق النار لن يشمل تنظيمي داعش و”القاعدة” أو مجموعات إقليمية أخرى، مشيرًا إلى أن خبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين سيواصلون ملاحقة هؤلاء الإرهابيين.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الأحد، وقفًا مشروطًا لإطلاق النار مع حركة طالبان، بدءًا من اليوم الإثنين، ولمدة 3 أشهر، في حال استجابت الحركة لذلك.