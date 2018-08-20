هيئة الحشد الشعبي تغلق جميع مقارها في مراكز المدن العراقية

قررت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إغلاق جميع مقراتها في مراكز المدن، خاصة المناطق المحررة من تنظيم داعش شمال وغرب البلاد.

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن الهيئة، وموقعة باسم نائب رئيسها جمال جعفر، بتاريخ 18 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وجاء في الوثيقة الموجهة لآمري الألوية في الحشد، أنه يجب “إغلاق كافة المكاتب تحت أي مسمى كان من داخل المدن جميعها، خاصة في المناطق التي تم تحريرها”.

وتضمنت الوثيقة أيضًا أنه “لا يجوز لأي لواء فتح مقرات أو مكاتب أو نشر قوة داخل المدن، وخارج قاطع المسؤولية تحت أي مسمى كان”.

من جهته، أكد المتحدث الأمني باسم الحشد الشعبي، يوسف الكلابي، في تصريح مقتضب، اليوم الإثنين، صحة الوثيقة الصادرة عن هيئة الحشد.