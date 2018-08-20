علاوي يدعو الفائزين بالانتخابات لاجتماع “عاجل” لتجنب الصراع

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الإثنين، القوى السياسية الفائزة بالانتخابات، لعقد اجتماع عاجل؛ من أجل البحث في تشكيل الحكومة المقبلة، محذرًا من صراع على “الكتلة الأكبر”، قد يخلف تداعيات سلبية على الوضع السياسي.

وقال علاوي في بيان صحفي: “ندعو القوى السياسية الفائزة بالانتخابات لعقد لقاء وطني عاجل، يضع الخطوط العريضة لبرنامج وطني موحد وفق أسس الشراكة الحقيقية “لا المشاركة “، وصولًا لتشكيل حكومة وطنية، تأخذ على عاتقها تنفيذ ذلك البرنامج، وتنقذ العراق من أزماته المتوالية.

وأشار علاوي إلى أن “الظروف الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة وربما العالم، تستوجب منح الحوارات المدى المطلوب لأجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية، تفضي للاتفاق حول برنامج حكومي شامل”.

وختم علاوي بيانه بالقول: “نتمنى أن لا نشهد صراعًا جديدًا عنوانه الكتلة الأكبر، قد تكون تداعياته سلبيةً على الوضع السياسي”.

وكثفت الكتلة الفائزة بالانتخابات التي جرت، في 12 أيار/مايو الماضي، مباحثاتها الرامية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا، والتي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، أمس الأحد.