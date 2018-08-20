الجيش الليبي ينفي وفاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، ما أشيع خلال الساعات الأخيرة حول وفاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة، مؤكّدًا أنها “عارية عن الصحة تمامًا” .

وأكد المسماري، في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، أن ونيس بوخمادة بخير وأنه يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأزمة صحية من الأساس، وأنه يتواجد بمقر عمله بمكتبه ضد الجماعات “الإرهابية”.

واعتبر العميد أن هذه الشائعات التي وصفها بـ “المغرضة” تريد النيل من الجيش الوطني الليبي، و خصوصًا من القوات الليبية الخاصة، لاسيما بعد النجاحات التي حققتها في الحرب على الإرهابيين في مدينة درنة و بنغازي و في كل ربوع ليبيا”.

وشدد على أن هذه الشائعات التي يروجها “الإخوان” و صفحاتهم المشبوهة لن تنجح بالتأثير في معنويات أبطال الجيش الوطني الليبي، و في بث البلبلة بل ستزيده تماسكًا و إصرار ًاعلى كسب معاركه الوطنية و تحقيق الانتصار تلو الآخر”.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قد تناقلت أنباء عن وفاة ونيس بوخمادة الذي كان قد تعرض لوعكة صحية عقب الإعلان عن تحرير مدينة درنة في حزيران/ يونيو الماضي.