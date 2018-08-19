إثر خلافات حول تشكيل الحكومة العراقية.. نواب يهددون بالانسحاب من تحالف العبادي

أصدر نوّاب في ائتلاف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأحد، بيانًا يُهدّد بالانسحاب من التحالف؛ بسبب خلافات حول تحالفات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الأمين العام لكتلة “عطاء” فالح الفياض، وعدد من قادة الائتلاف، في البيان الصادر عنهم باسم الفياض، اليوم الأحد، “نعلن عدم التزامنا بما يتردد من دخول ائتلاف النصر في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أوفى، لكن مصدرًا من الائتلاف طلب عدم كشف اسمه، أكّد وجود خلافات داخل تحالف العبادي، إذ بيّن أن “نحو 28 نائبًا من كتل سياسية مختلفة ضمن الائتلاف، من بينها العطاء، يعترضون على وضع خط أحمر (من مقتدى الصدر)، على التحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي”.

وأضاف أن “العبادي يعتزم التحالف مع كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (تحالف سائرون) لتشكيل نواة الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا، والتي ستُكلَّف بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وعلّق المصدر على بيان الفياض وبقية النواب، قائلًا إنه “أخرج الخلافات الخفية (داخل تحالف النصر) إلى العلن”، وهذا “من شأنه إضعاف موقف العبادي والتأثير على حظوظه لتولّي منصبه لولاية ثانية”.