الحكم بإعدام 14 متهمًا في “مجزرة سبايكر”‎ بالعراق

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكمًا بإعدام 14 متهمًا في “مجزرة سبايكر”، التي وقعت عام 2014، عند اجتياح تنظيم “داعش” لمحافظة صلاح الدين، وراح ضحيتها نحو 1700 جندي، وفق الرواية الرسمية.

وقال رئيس اللجنة الحكومية المعنية بملف المجزرة، معين الكاظمي، إن “القضاء العراقي حكم بالإعدام على 14 متهمًا رئيسيًا في مجزرة سبايكر”، مضيفًا أنه “جرت محاكمة المتهمين وفق مواد قوانين مكافحة الإرهاب”.

وأشار الكاظمي، إلى أن “ذوي ضحايا مجزرة سبايكر ثمنوا أداء القضاء العراقي؛ لإنصافهم بالحكم، كما طالبوا بالإسراع في تنفيذ الحكم بأقرب وقت”.

ويعتبر الحكم القضائي، أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

وحسب الحكومة العراقية، فإن تنظيم “داعش” أعدم رميًا بالرصاص، نحو 1700 جندي في قاعدة عسكرية معروفة باسم “سبايكر” بمحافظة صلاح الدين، عند سيطرته على المنطقة، في يونيو/حزيران 2014، في واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي خلال حقبة التنظيم، التي امتدت حتى أواخر العام الماضي.