القضاء العراقي يصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، التي أجريت في مايو/ أيار الماضي، وذلك باتفاق جميع أعضاء المحكمة.

وقال إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة في بيان مقتضب: إن المحكمة الاتحادية العليا صادقت، بعد ظهر اليوم، على الأسماء المرسلة من مفوضية الانتخابات رفقة كتابها المؤرخ في الـ 16 من الشهر الجاري، حيث صدر القرار باتفاق الآراء.

وأضاف الساموك، أن المحكمة عقدت، صباح اليوم الـ19 من آب الحالي، جلستها بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المحكمة دققت أسماء الفائزين والاعتراضات الواردة بشأنها.

وكان القضاء العراقي أنهى عمليات إعادة العد والفرز اليدوي ببعض المراكز والمحطات التي واجهت مزاعم تزوير في مختلف محافظات البلاد، حيث أنهى القضاة المنتدبون لتلك المهمة العد اليدوي، قبل أيام، وأرسلت النتائج التي جاءت متطابقة بشكل جزئي إلى المحكمة الاتحادية؛ للمصادقة عليها.

ومن المتوقع عقد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد بعد عطلة عيد الأضحى، التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء.