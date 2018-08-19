العراق يعيد افتتاح الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل‎

بعد نحو عشرة أشهر من إغلاقه، أعادت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، افتتاح الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك ومحافظة أربيل عاصمة إقليم الشمال؛ إثر توتر العلاقات بين بغداد والإقليم.

وفي تطور هو الأول من نوعه، منذ العام الماضي، ويعكس تحسن العلاقة بين الطرفين، ستتولى قوات مشتركة من بغداد وأربيل إدارة نقطة التفتيش عند جسر “آلتون كوبري”، وهو الحد الفاصل بين الجانبين.

وكان قد تم إصلاح جسر “آلتون كوبري” الذي تعرض للتدمير خلال التوتر الأمني والاشتباكات المحدودة بين القوات العراقية وقوات إقليم الشمال “البيشمركة”، العام الماضي.

ووفقًا للأناضول، قال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء شاكر جودت في مؤتمر صحفي عند جسر “آلتون كوبري” شمالي كركوك، إنه “تم إعادة افتتاح الطريق، اليوم، أمام المواطنين بمختلف العجلات (السيارات) باستثناء شاحنات الحمل والنقل البري التجاري، وسيفتح الطريق أمامها يوم 25 أغسطس الجاري”.

و قال قائد شرطة محافظة أربيل، اللواء عبدالخالق طلعت: “بحسب الاتفاق، فإن قوات الآسايش (أمن إقليم الشمال) والشرطة في الإقليم والشرطة الاتحادية العراقية، ستشرف على السيطرة (نقطة التفتيش)”.

ويعد هذا الطريق حيويًا، وهو صلة الوصل الرئيسية بين الإقليم ووسط وجنوبي العراق، بما فيه العاصمة بغداد.

وكان الطريق قد أغلق، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ في أعقاب استعادة القوات الاتحادية السيطرة على محافظة كركوك من قوات “البيشمركة”.

وجاء تحرك القوات الاتحادية بعد توتر العلاقات على نحو غير مسبوق بين بغداد وأربيل؛ على خلفية إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الباطل، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وانفرجت الأزمة بين بغداد وأربيل في الأشهر الأخيرة؛ إثر عدة جولات من المباحثات بشأن الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات طويلة، من بينها المناطق المتنازع عليها وإدارة الثروة النفطية والمطارات والمعابر الحدودية.

وكركوك محافظة متنازع عليها بين بغداد والإقليم، ويقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.