إسرائيل تعلن إغلاق معبر “إيريز” بشكل مفاجئ

أعلن ناطق عسكري باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إغلاق معبر “إيريز” (بيت حانون)، المعبر الوحيد المخصص للأشخاص، باستثناء مرور الحالات الإنسانية فقط وذلك على خلفية وقوع مواجهات وتظاهرات عند الحدود مع قطاع غزة.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني أن معبر بيت حانون سيغلق منذ صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب المظاهرات التي كانت على السياج الأمني، بحيث سيمنع التنقل عبر المعبر إلا للحالات الطارئة والإنسانية، وفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمعبر محمد المقادمة، في تصريح صحفي: “لقد أبلغنا الاحتلال بإغلاق حاجز بيت حانون منذ صباح اليوم الأحد، أمام المغادرين من غزة، باستثناء الحالات المرضية، فيما سيكون مفتوحًا أمام جميع العائدين”.

وخرجت الجمعة تظاهرات عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي.