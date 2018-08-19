ترامب يوقف دفعات برنامج إعادة الاستقرار في سوريا

ووصف ترامب، في تغريدة فجر اليوم، الدفعات البالغ مقدارها 230 مليون دولار سنويًّا بأنها “سخيفة”، مشيرًا إلى أن السعودية ستتكفل بها وبلدان أخرى غنية في الشرق الأوسط عوضًا عن الولايات المتحدة.

وأضاف “أريد تطوير الولايات المتحدة وجيشنا والبلدان التي تساعدنا”.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الأول الجمعة، تعليق صرف 230 مليون دولار، مخصصة لبرامج إعادة الاستقرار في سوريا.

تجدر الإشارة أن ترامب، جمّد صرف الأموال المشار إليها في مارس/آذار الماضي، في إطار إعادة تقييم دور بلاده في الصراع، وفق المصدر ذاته.

ولفتت قناة “سي بي آس نيوز” الأمريكية، أمس الأول الجمعة، إلى أن كلاًّ من أستراليا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والكويت، ستساهم إلى جانب السعودية والإمارات في توفير أموال إعادة الاستقرار في سوريا.