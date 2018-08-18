بوتين يدعو أوروبا للمشاركة ماليًا في إعادة إعمار سوريا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، دعوة إلى الأوروبيين للمشاركة ماليا في إعادة إعمار سوريا للسماح لملايين اللاجئين بالعودة إلى منازلهم، وذلك خلال زيارة لألمانيا.

وقال بوتين قبل مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل “يجب تعزيز البعد الإنساني في النزاع السوري، وأقصد من ذلك قبل كل شيء المساعدة الإنسانية للشعب السوري، ومساعدة المناطق التي يمكن أن يعود إليها اللاجئون الموجودون في الخارج”.

وأضاف أن هناك مليون لاجئ في الأردن وعددا مماثلا في لبنان وثلاثة ملايين في تركيا.

وقال بوتين ” أزمة اللاجئين يمكن أن تشكل عبئا هائلا على أوروبا، لهذا السبب ينبغي القيام بكل شيء ليعود هؤلاء الناس إلى منازلهم.

من جهتها، اعتبرت ميركل أن الأولوية في سوريا هي “تفادي كارثة إنسانية”.

وقالت المستشارة إن عملية السلام التي نصت عليها اتفاقات مينسك برعاية ألمانيا وفرنسا معطلة تماما، مشيرة إلى عدم وجود “وقف دائم لإطلاق النار” في شرق أوكرانيا.