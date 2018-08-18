الشهادات مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب (فيديو)

فجر تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق “واتساب” في المغرب، اليوم السبت، “فضيحة” في المملكة، حيث أظهر ما يعتقد أنه سمسار وهو يساوم شخصا آخر حول التسجيل في سلك الماستر.

ويوضح التسجيل الذي تم تداوله من قبل وسائل ال‘علام المحلية “مفاوضة بين شخص يعتقد أنه سمسار وآخر يبدو أنه طالب للحصول على رشوة بهدف تسهيل التحاقه بسلك الماجستير في جامعة محمد بن عبد الله بمدينة فاس”.

وطلب الوسيط الذي قال إن اسمه يوسف من الطالب مبلغ 40 ألف درهم (4000 دولار تقريبًا) لضمان التحاقه بشعبة “قانون المنازعات العمومية” في الجامعة.

ولطمأنة مخاطبه، يؤكد السمسار المفترض للطالب أن الشعبة “جيدة ومقبولة للعمل في الإدارات”، كما يعده “بمساعدته في أيّ أمر يحتاجه بعد ذلك، بما في ذلك النجاح في الامتحانات، والحصول على الشهادة بميزة جيدة”.

كما يخبر المتحدث الطالب أنه “ساعد العديدين من مختلف المناطق بالطريقة نفسها، ويلمح له بإمكانية التفاوض على المبلغ إذا جلب معه طلبة آخرين”، لكنه يستعجله في اتخاذ القرار لأنه “تم تسجيل 35 طالبًا ولم يتبق إلا 5 أماكن شاغرة”.

وتعليقًا على التسجيل أعلن كاتب الدولة المغربي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أنّ وزارته “ستتخذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحقيق في الموضوع”.

من جهتها سارعت جامعة “محمد بن عبد الله” إلى إصدار بلاغ، أكدت فيه أنّها بادرت إلى “اتخاذ إجراءات بتنسيق مع الوزارة الوصية، من بينها إطلاق بحث دقيق في مضمون التسجيل الصوتي وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار المناسب في الموضوع”.