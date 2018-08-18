الكونغرس الأمريكي يطلب إعداد تقرير عن نشاط “الإخوان”

طلبت لجان العلاقات الخارجية والاستخبارات والموازنة في الكونغرس الأمريكي، الجمعة، من وزيري الخارجية والدفاع، إعداد تقرير عن جماعة “الإخوان المسلمين” يتضمن طبيعة نشاط الجماعة والتهديد الذي تمثله للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنحت اللجان الوزيرين مهلة لا تتجاوز العام لإتمام التقرير وتقديمه للكونغرس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وسيتضمن التقرير أصول تنظيم الإخوان، ولائحة بأتباعه في كل بلدان الشرق الأوسط، فضلاً عن مصادر التمويل لكل فرع من فروع التنظيم، بجانب تفصيل لهيكلية الجماعة وقياداتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي طلب الكونغرس بعد تصويته على بند ضمن قانون تمويل وزارة الدفاع، يقول إن جماعة الإخوان تشكل تهديدا على الولايات المتحدة.