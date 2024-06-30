نبتة كادت تودي بحياة 12 طفلا بسبب نقص الغذاء في غزة

وأوضح أبو صفية لـ"إرم نيوز" أن الطواقم الطبية قدمت الخدمات العلاجية لهم وأجرت عمليات غسيل معدة، إلى جانب إعطائهم الأدوية اللازمة، مبينا أنه لم يكن تناولهم عشبة برية عبثًا أو من باب الاستكشاف وفضول الأطفال بل هو بسبب الجوع الذي أنتجه الحصار الإسرائيلي لشمالي القطاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

وعبّر والد أحد الأطفال الذين أصيبوا بالتسمم يوسف البردويل عن غضبه قائلًا: "كاد طفلي أن يموت متسممًا لأنه لم يجد سوى الحشائش البرية الضارة مصدرًا للأكل، حيث لا يتوافر في البيت أدنى مقومات الحياة".

وقال البردويل لـ"إرم نيوز": "أصبحنا عاجزين عن تقديم الغذاء لأطفالنا، هل يمكن أن يتخيل أحد ذلك؟ أصبحنا نعيش أوضاعًا خطيرة للغاية ستودي بحياتنا وحياة أطفالنا إن لم يتم السماح بإدخال المساعدات الغذائية".

ولفت والد الطفل إلى أن المجاعة شمالي قطاع غزة تشتد يومًا بعد يوم، "وأصبحنا غير قادرين على البقاء على قيد الحياة، وبدأنا بفقدان أوزاننا بشكل حاد وبدأت علامات الجفاف والهزال تظهر عند الكبار والصغار".

من جهتها قالت أم محمد، وهي والدة أحد الأطفال الذين تعرضوا للتسمم، إن طفلها كان يلعب مع أولاد الحارة قبل أن يتوجهوا إلى مكان يسمى "البرّية"، وهناك تناولوا نبتة برية أشبه بالخبيزة من شدة الجوع، وأشارت إلى أنه "لم يكن لدينا سوى قليل من الطحين نحاول أن نقسمه بين الأولاد ليكفي حاجتنا عدة أيام مع عدم وجود أي شيء آخر".

وأضافت أم محمد لـ"إرم نيوز" أن المواد الغذائية غير متوافرة، وإن توافرت تكون بأسعار مرتفعة جدًا، وبما يجعل معظم المواطنين غير قادرين على شرائها.

وقالت: "لم تعد لدينا طاقة على التحمل.. عشنا أكثر من 260 يوماً في مخيم جباليا كنّا خلالها في عين العاصفة، تعرضنا للإبادة الجماعية والقصف المستمر وعشنا ليالي وأسابيع تحت الخوف والجوع، واليوم نتعرض للتجويع نحن وأطفالنا".