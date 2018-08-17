محذّرة من تدهور الأمور.. الرئاسة الفلسطينية تطالب إسرائيل بإعادة فتح “الأقصى”

حذّرت الرئاسة الفلسطينية من تدهور الأوضاع في المسجد الأقصى، معبّرة عن رفضها لجميع الحفريات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الرئاسة، خلال اجتماعها برام الله، مساء اليوم الجمعة، برئاسة محمود عباس، إسرائيل بإعادة فتح المسجد الأقصى.

وأدى عشرات الفلسطينيين، مساء الجمعة، صلاة المغرب أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد أن أغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد، ومنعت المصلين من دخوله، بحسب ما نقلت الأناضول عن شهود عيان.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية بوابات المسجد بعد إطلاقها النار، عصر اليوم، تجاه شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد أفراد من الشرطة، داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وحمّلت الرئاسة “المسؤولية كاملة للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع هذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة، وهذا الإجراء هو تصعيد خطير سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها”.

وتابعت: “أيّ إجراءات لتغيير الوضع الديني والتاريخي، لن تؤدي سوى لمزيد من تدهور الأوضاع والتصعيد”.

وأردفت: “القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك هما خط أحمر، ولا سلام ولا أمن دون ذلك”.