فرماجو يعين قائدًا جديدًا للجيش الصومالي

عيّن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الخميس، قائدًا جديدًا للجيش ونائبًا لرئيس المخابرات ومديرة للقصر الرئاسي.

وذكرت الإذاعة الحكومية أن الرئيس الصومالي عيّن طاهر آدم علمي قائدًا للجيش، وفهد ياسين نائبًا لمدير جهاز المخابرات الوطنية، وفق رويترز.

ولم تُعلن أسباب لهذه التغييرات، لكن الصومال يسعى جاهدًا لإصلاح قواته الأمنية، لا سيما الجيش، وسط اتهامات بالفساد من المانحين الدوليين.

والعام الماضي أوقفت الولايات المتحدة مساعدات من الغذاء والوقود لمعظم القوات المسلحة الصومالية، بسبب مزاعم فساد وشعور بالإحباط من تقاعس الحكومات الصومالية المتعاقبة عن بناء جيش وطني فعال.

وذكرت الإذاعة الحكومية أن عبدالله عيّن آمنة سعيد علي مديرة للقصر الرئاسي لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، وستكون أيضًا مسؤولة عن الأمن الرئاسي.