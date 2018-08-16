ماذا قال مفتي السعودية عن المتسللين للحج بدون تصاريح؟

قال مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إن التحايل على التعليمات المنظمة للحج من قبل الدولة “محرم”.

واعتبر أن من ذلك التحايل الحج بلا تصريح ولا يجوز إدخال الحجاج إلى المشاعر دون تصريح.

وكان حساب هيئة الشؤون الإسلامية على “تويتر” قد غرد في وقت سابق قائلاً: “من لم يتيسر له الحج ففي فضائل عشر ذي الحجة من الخير والأجر والنفحات ما يجدر بالمؤمن أن يتحينه ويتقرب إلى الله سبحانه بشتى الطاعات والعبادات”.

وسبق ذلك تغريدة قالت فيها الهيئة: “العبادة في الحرم مضاعفة، والخطيئة فيه مغلظة؛ لحرمة المكان، وفي الحج تنضم إليها حرمة الزمان”.