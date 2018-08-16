قريبًا في سوريا.. لجنة دستورية بإشراف الأمم المتحدة

واصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا استفان دي ميستورا، اليوم الخميس، مشاوراته بشأن إنشاء لجنة دستورية سورية، تديرها الأمم المتحدة، في إطار عملية جنيف وطبقًا للقرار 2254.

وذكر بيان صدر عن الأمم المتحدة اليوم، أن دي ميستورا التقى أنطونيو غوتيريش في نيويورك في الـ 13 من أغسطس الجاري، والتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء، وبحث معه الوضع في سوريا والمبادرات المحتملة المتعلقة بالعملية السياسية.

ويطالب القرار 2254، الذي أتُّخِذ في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى أن تجمع الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، تسفر عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وقرر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية، في الـ30 من يناير/ كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة دستورية من الأطراف السورية.

وفي الـ 5 من يوليو / تموز الحالي، قدمت الهيئة العليا للتفاوض (التي تمثل المعارضة) للمبعوث الأممي لسوريا، قائمتها التي أعدتها وضمت 50 مرشحًا لتمثيل المعارضة في اللجنة الدستورية.