شركات فرنسية تتقدم بعرض لإعمار مطار الموصل بتكلفة 216 مليون دولار

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أن فرنسا أعربت عن استعدادها لإعادة إعمار مطار الموصل المدني، عبر قرض بقيمة 216 مليون دولار.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان، عقب اجتماع بين الجانبين، الأربعاء، إن ” أمين عام المجلس، مهدي العلاق، استقبل مجموعة الشركات الفرنسية (ADPI) للاطلاع على العرض المقدم لاستثمار مطار نينوى”.

وأضاف البيان: “وجاء اللقاء لبحث مدى حاجة تحويل مطار نينوى إلى مطار دولي، وتحديد استراتيجية العمل فيه”.

وتابع أن “بورنو ابويير، السفير الفرنسي لدى بغداد، أعرب خلال الاجتماع عن استعداد حكومته لتأمين المبلغ بقرض مالي كاف”.

وطلب مهدي العلاق، من الشركات الفرنسية، إرسال العرض بشكل رسمي، لدراسته في غضون فترة وجيزة، من أجل اتاحة الفرصة للإسراع في إعادة إعمار المطار، بحسب البيان ذاته.

وفجر تنظيم داعش إبان فترة سيطرته على مدينة الموصل في حزيران/ يونيو 2014، مدرج مطار نينوى، ثم أبراج التحكم فيها، إضافة إلى قاعات الاستقبال والمغادرة ومباني الإدارة والأمن.