بمشاركة أمريكية.. الجيش الصومالي يستعيد بلدة من المتشددين

تمكنت قوات مشتركة من الجيش الصومالي وقوات أمريكية، اليوم الأربعاء، من استعادة بلدة بصرة الواقعة بإقليم شبيلى الوسطى جنوبي البلاد، بعد أن قتلت 40 مسلحًا من حركة “الشباب المجاهدين”.

وقال قائد الفرقة السابعة والعشرين في الجيش الصومالي، العقيد محمود معلم، في تصريح لإذاعة صوت الجيش: إن “من بين القتلى قياديين اثنين”، مضيفًا أن “العملية الأمنية استهدفت عناصر حركة الشباب في بلدة بصرة بإقليم شبيلى الوسطى”.

وأوضح القائد العسكري أن “القوات الخاصة استعادت البلدة من قبضة الإرهابيين، ودمرت مراكز عسكرية تابعة لمقاتلي الشباب الذين كانوا يسيطرون عليها”.

وحسب العقيد: “شنت القوات الحكومية الخاصة، الثلاثاء، هجومًا بمشاركة وحدات أمريكية على بلدة بصرة لطرد مقاتلي الشباب منها، واعتقلت بعضًا منهم خلال العملية، كما قتلت القياديين معلم أبوبكر دروا، ونور زبير الذي كان يشغل رئيس العمليات العسكرية في الحركة”.

وتأتي هذه العملية العسكرية في وقت أعلنت فيه القوات الحكومية والأفريقية عن بدء عملية عسكرية لطرد مقاتلي “الشباب” في قرى وبلدات جنوبي الصومال.