العبادي يلاحق الفساد في مؤسسات الحكومة العراقية

وجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأربعاء، بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق بقضايا الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات الأمنية في البلاد.

وقالت اللجنة التحقيقية المركزية الدائمة، في بيان اليوم، إن “العبادي وجه بتشكيل لجنة تتولى مهمة التحقيق مع منتسبي الوزارات والأجهزة الأمنية، المتهمين بقضايا فساد وابتزاز ضد المواطنين”.

وأضاف البيان: “هذا التوجيه استجابة لكل الشكاوي والتجاوزات التي يخبر عنها المواطنون حول المخالفات والرشاوى وحالات الابتزاز”.

في 7 أغسطس/آب الجاري، أحال العبادي وزراء سابقين ومسؤولين كبار إلى التحقيق؛ للاشتباه بتورطهم في “فساد” بشأن عقود تشييد أبنية مدرسية.

واحتل العراق، المركز 169 بين 180 دولة، على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

يأتي قرار اليوم، وسط احتجاجات عارمة تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوب البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، منذ أكثر من شهر.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى محاربة ما يقولون إنه “فساد مستشرٍ في مفاصل الدولة”.