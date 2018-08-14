القضاء العراقي يغلق باب الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية 

أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، إغلاق باب الطعون الخاصة بنتائج العد والفرز اليدوي، وذلك بعد أيام على إعلان نتائج الانتخابات.

وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات، التي تدار من عدة قضاة، “ليث جبر”: إنه “تم الانتهاء من تسلّم الطعون على نتائج الانتخابات، بعد انتهاء الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء”، مشيرًا إلى أن “المفوضية حددت سابقًا ثلاثة أيام لاستقبال الطعون بعد إعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي الخميس الماضي”.

وأظهرت نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي، تطابقًا مع النتائج الإلكترونية التي أعلنتها المفوضية السابقة، قبل إحالتها على التحقيق بسبب مزاعم تزوير واسعة، تبين لاحقًا عدم صحتها أو التغاضي عنها.

وبإغلاق باب الطعون على نتائج الانتخابات، لم يتبق أمام عقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد إلا مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وبحسب الدستور العراقي، فإن مصادقة المحكمة على النتائج غير مقيّدة بمدة دستورية ويمكن أن تطول لفترة غير معلومة، بحسب تقدير المحكمة وحاجتها للوقت.