شجار مسلح داخل مقر مجلس النواب الليبي

قال مصدر أمني من داخل مجلس النواب الليبي، إن شجارًا وقع بين أفراد من الحرس الرئاسي في المجلس، منذ قليل، داخل مقر البرلمان.

وحسب المعلومات الأولية، فإنه لا توجد إصابات خطيرة سوى جروح بسيطة لأحد الأفراد، وأضاف المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن الخلاف يتعلق بمشاكل بين النواب حول تمرير التعديل بخصوص نصاب التصويت على الدستور، الذي أقرته اللجنة الاستشارية لمجلس النواب.

وذكر موقع “بوابة الوسط”، أن صوت الرصاص الذي سمع، كان بسبب مشاجرة بين أفراد جهاز الحرس الرئاسي، وبعض النواب الرافضين لقانون الدستور.

ونقل الموقع عن مصدر أمني، أن النائب عن محافظة طبرق، صالح هاشم، أصيب بشكل طفيف نتيجة تدخله لفض المشاجرة.

وقال إن “أحد الضباط المكلفين بحراسة رئيس مجلس النواب صالح عقيلة، أصيب خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت داخل مجلس النواب اليوم”.‎

وتابع “إرم نيوز” الحدث عن قرب، ولم يتم السماح لوسائل الإعلام بالاقتراب من الموقع، فيما انتشرت قوات الأمن والجيش بشكل كبير، واستطاعت فض الاشتباك واعتقال الأفراد المتسببين في الشغب المسلح من أعضاء الحرس الرئاسي.

ويأتي الحادث، قبيل بدء الجلسة الخاصة بالتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، بحسب وسائل إعلام محلية.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث عديدة افتعلها الحرس الرئاسي لمجلس النواب، فيما يرجع خبراء أمنيون هذه الحوادث، لطريقة تعيين هؤلاء الأفراد التي تتم دون دورات وتدريب متخصص، فضلًا عن نوعيتهم.