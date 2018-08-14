إسرائيل تصادق على خطة لبناء كليات عسكرية في القدس

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على خطة لبناء كليات عسكرية على أراض فلسطينية في مدينة القدس.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن “ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صادقت على خطة لبناء كليات عسكرية في قرية عين كارم في مدينة القدس”.

وأضافت، أن “لجنة التخطيط والبناء وافقت على المخطط رغم معارضة شديدة من قبل الكنيسة الفرنسيسكانية ورعاياها؛ خوفًا من تسبب البناء بجفاف المياه من نبع عين مريم”، وهو موقع مسيحي مقدس.

وقال عضو الهيئة الشعبية لمواجهة الاستيطان محمد عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن “إسرائيل تسعى لتفريغ القدس من أهلها من خلال سياسة الاستيطان، والتي تعتمد على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى مستوطنات أو مصانع إسرائيلية، وإلغاء حق الفلسطينيين فيها”.

وأكد عبدالسلام أن “البؤر الاستيطانية الإسرائيلية تزداد في القدس بشكل كبير وملحوظ، خاصة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل؛ وهو ما دفع المؤسسات اليهودية في القدس إلى تسريع وتيرة البناء والاستيطان وسرقة الحقوق والأراضي من أهلها؛ بحجج واهية”.

وما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس، متجاهلًا المعارضة الدولية والفلسطينية والقوانين الأممية التي تطالب بتجميد الاستيطان.