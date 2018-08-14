قتيلين بانفجار قنبلة في سوق مزدحمة ببغداد

قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون بجروح في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة في سوق مزدحمة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وحتى اللحظة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وقع في حي مدينة الصدر معقل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته البرلمانية في الانتخابات في مايو/ أيار الماضي.

وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش في ديسمبر/ كانون الأول، لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن من المرجح أن تشن الجماعة المتشددة هجمات بعد انهيار “دولة الخلافة” التي أعلنتها من جانب واحد وإخراج مقاتليها من جميع الأراضي التي سيطروا عليها في البلاد.