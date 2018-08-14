المياه والأمن أبرز ملفات زيارة العبادي إلى تركيا

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرته إلى تركيا، أن ملف المياه سيكون له أولوية في المباحثات مع الجانب التركي، مشيرًا إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار.

وبحسب التلفزيون الرسمي، قال العبادي:”سنناقش مع الجانب التركي التعاون المشترك لتعزيز الأمن في المنطقة، وملفات التجارة والاستثمار والاقتصاد”.

وتابع أن “العراق يمتلك إمكانياتٍ كبيرةً، ونحرص على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار، بما يحقق مصالح شعبنا بالدرجة الأساس”.

يذكر أنَّ العبادي غادر صباح اليوم الثلاثاء، إلى تركيا على رأس وفدٍ حكومي في زيارة سيبحث خلالها تعزيز التعاون بين البلدين، وعددًا من الملفات المشتركة.

من جهتها، أكدت الحكومة العراقية، أنه لا توجد زيارة مقررة لرئيسها حيدر العبادي إلى إيران، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن تسريبات تداولتها وسائل إعلام في هذا الصدد.

وقال سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي: “نحن في الحكومة ومكتب رئيس الوزراء لم نعلن عن وجود اتفاق أو نية لزيارة العبادي إلى إيران، وما تم إعلانه هو تسريبات إعلامية لسنا مسؤولين عنها”.

وأضاف: أن “وسائل الإعلام لم تعتمد على تصريح رسمي من الحكومة، وإذا كانت هناك زيارة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي”.

وتحدثت وسائل إعلام مختلفة عن إلغاء زيارة مقررة للعبادي إلى إيران كانت محددة الأربعاء المقبل بعد زيارته تركيا اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة في الحكومة العراقية، إن إلغاء الزيارة لإيران، جاء بسبب ازدحام جدول أعمال العبادي وضيق الوقت.

وأكد العبادي خلال مؤتمر صحفي امس الإثنين، أن بلاده ستلتزم بعدم التعامل بالدولار في تبادلاتها مع إيران، وليس بكل العقوبات الأمريكية.

وشنت القوى السياسية القريبة من إيران المنضوية في تحالف “الفتح”، هجومًا لاذعًا على العبادي، واتهمته بنسيان مواقف إيران الداعمة للحكومة إبان هجوم تنظيم داعش على مدينة الموصل، على خلفية إعلانه التزامه بالعقوبات الأمريكية على إيران.