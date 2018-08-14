اعتقال 5 نساء كنّ يعملن بحسبة داعش في الموصل

قالت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، إن قوى الأمن اعتقلت 5 نساء من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن شرطة محافظة نينوى ألقت القبض على النساء المطلوبات للقضاء، بناءً على معلومات دقيقة.

وأضاف معن، في بيان له، أن “المعتقلات بايعن العصابات الإجرامية عن طريق مفتي داعش عبد الله يونس البدراني المكنى بأبو أيوب العطار الذي تم قتله عام 2017، وعملن في الحسبة”.

وأوضح أنه “تم القبض عليهن في حي الأمن في الجانب الأيسر من مدينة الموصل”، من دون أن يذكر توقيت اعتقالهن.

والحسبة تشكيل لداعش يتخصص أعضاؤه بمراقبة تطبيق الشريعة وفق تفسيراتهم في شوارع الموصل، وعادة ما كانوا يشرفون على عمليات عقاب على أفعال مثل الاستماع للموسيقى أو التدخين.