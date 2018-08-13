الأمم المتحدة: أكثر من 20 ألف داعشي في العراق وسوريا

قالت الأمم المتحدة في التقرير الذي قدمته، يوم الاثنين، إن عددا كبيرا من مقاتلي تنظيم داعش، ما يزال متواجدا بين سوريا والعراق، مقدرة عددهم ما بين 20 و 30 ألفا موزعين بالتساوي بين البلدين، رغم الانتصارات العسكرية وتقلص منطقة نفوذ التنظيم.

وذكر التقرير الذي حرره ملاحظو الأمم المتحدة، أن بين عناصر داعش المتبقين “آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، كما أن عدد أعضاء التنظيم المتواجدين حتى الآن في ليبيا يقدر بين 3 و 4 آلاف مقاتل، فيما يسير قياديو التنظيم العمليات من أفغانستان.

ورغم أن منطقة “الخلافة” المزعومة التي كانت تسيطر عليها داعش تقلصت كثيرا، خصوصا بعد طرد قوات التنظيم سنة 2017 من الموصل والرقة، إلا أنه ما يزال قادرا على تنفيذ هجمات بفضل الخلايا النائمة، وأيضا بعض أعضائه المختبئين في الصحراء.

وأضاف التقرير أن عددا من المتطرفين قصدوا أفغانستان، أما تدفق الملتحقين الجدد بالتنظيم من الأجانب فقد توقف.

وعبر بعض البلدان الأعضاء عن تخوفهم من تأسيس خلايا جديدة للتنظيم في مخيم الركبان للاجئين، الموجود في منطقة نفوذ الولايات المتحدة جنوب سوريا، حيث تعيش عائلات المقاتلين.