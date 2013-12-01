مقتل 20 حوثياً و8 من قبائل شمال اليمن

قتل وجرح العشرات في إشتباكات ما زالت دائرة بين جماعة الحوثيين ورجال القبائل من جهة والحوثيين والسلفيين من جهة أخرى، شمال اليمن.

وقال مصدر مطلع لـ "إرم" إن ما لا يقل عن عشرين حوثياً قتلوا خلال الـ 24 الساعة الماضية، 10 منهم في الحرب الدائرة بينهم ورجال القبائل في منطقة "كتاف" الواقعة على الحدود بين "صعدة" و"عمران"، ومايزيد عن 12 في الحرب الدائرة بينهم وقبائل تتمركز على خط حرض صعدة.

وأضاف المصدر أن 2 من أفراد القبائل قتلوا أيضاً في مواجهات عنيفة بجبهة "حرض"، إلى جانب عدد من الجرحى، فيما قتل 6 قبائل في منطقة كتاف، وجرح آخرون.

وفي منطقة "دماج" داخل صعدة قتل أحد السلفيين في قصف نفذته جماعة الحوثي على مركز للسلفيين تحاصره منذ 50 يوما.

وبلغ عدد القتلى منذ اندلاع الحرب بين السلفيين والحوثيين المئات، بينما تجاوز عدد الجرحى الآلاف.

وتحاصر جماعة الحوثي منطقة دماج التي يقطنها نحو 12 ألف طالب بينهم جنسيات أجنبية منذ قرابة الشهرين، بينما تحاصر القبائل محافظة صعدة منذ نحو 20 يوما سعيا منها للضغط من أجل فك الحصار عن منطقة دماج، ولا توجد بوادر لنزع فتيل الأزمة بعد فشل سلسلة وساطات كان آخرها لجنة شكلها رئيس الجمهورية.