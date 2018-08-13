عقب مقتل والده في عملية السلط.. نجل معاذ الحويطات يبكي الأردنيين (صور وفيديو)

بتعابير وجه حزينة لم تخالطها دموع الصغار، شارك الطفل إلياس في مراسم تشييع جثمان والده قائد فرقة المهمة الخاصة الأردنية، الرائد معاذ الحويطات، الذي قُتل في عملية السلط الأخيرة.

وظهر الطفل إلياس في بيت العزاء، وهو جالس على كرسي حاملًا العلم الأردني، يتقبل العزاء من المواطنين ورفقاء والده بالسلاح؛ ما أثار تعاطف الأردنيين معه.

ووضع إلياس العلم الأردني حول جثمان والده، نيابة عن العائلة، في موقف أبكى الكثير من الأردنيين، بحسب ما علق كثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

جواد شقيق الطيار الشهيد معاذ الكساسبة الذي أحرقه تنظيم داعش في سوريا، قال مخاطبًا إلياس: “بني ارفع رأسك عاليًا خفاقًا مثل الجبال الراسيات والأعلام وهامات الرجال”.

وأضاف الكساسبة عبر صفحته في “فيسبوك”: “يا بني اذهب كل جمعة وصافح ضريح والدك، عذرًا عرين والدك وتلفع فيه وقل يا أبي سلم على عمي معاذ الكساسبة وعلى أبطال الأردن”.

تابع: “يا بني، والله إني أكتب وأنا أذرف دموعي على شباب بعمر الورد تحتضنهم الأرض، يا بني، أقسم بالله إني حاولت أن أمنع دمعتي من أن تُذرف خجلًا من حضرتك وخجلًا من أن تراني لكنها لم تطاوعني ونزلت رغمًا عني”.

وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين، بيت عزاء معاذ الحويطات في منطقة الجفر بمحافظة معان جنوبي الأردن.

وأعرب الملك عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الحويطات.