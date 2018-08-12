العثور على جثّتي مهاجرين سوريَّين بغابة في كرواتيا

أكدت الشرطة الكرواتية العثور على جثّتي مهاجرين سوريّين يعتقد أنهما تسلّلا من البوسنة إلى كرواتيا، في غابة على بعد حوالى 90 كم من الحدود.

وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، دون أن تعطي أي تفاصيل عن الحادثة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة سينكا ستاروفسكي للصحافيين إنّه “تم العثور على 12 مهاجرًا بينهم اثنان متوفيان”، مضيفة أنه تم العثور عليهم في غابة مجاورة لبلدة درزنيشا صباح الأحد.

وقالت صحيفة “يوتارني ليست” إنّ المتوفيين هما رجلان وقد لقيا مصرعهما ليل السبت-الأحد بينما كانا نائمين إذ سقطت عليهما صخرة كبيرة إثر انفصالها من جرفٍ عالٍ.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الوثائق التي كانت بحوزتهما تشير إلى أنهما سوريان ويبلغ كل منهما من العمر 24 عامًا.