مقتل عنصرين من داعش كانا وراء مصرع خبير متفجرات في الموصل

أكدت شرطة محافظة نينوى، الأحد، مقتل عنصرين من داعش اشتركا في عملية أدت إلى مقتل خبير متفجرات بالموصل.

وقال اللواء الركن حمد نامس الجبوري، قائد شرطة محافظة نينوى، إن العملية جاءت بتنسيق بين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية وشرطة نينوى.

وأضاف الجبوري أن العنصرين اشتركا بزرع عبوة ناسفة لاستهداف مختار حي القدس في الجانب الشرقي للموصل، والتي راح ضحيتها خبير المتفجرات في شرطة نينوى الرائد أحمد محمود الجبوري.

وأكد أن الشرطة قتلت العنصرين داخل مركبة كانا يستقلانها بعد أن رفضا التوقف وحاولا الفرار، كما ضبطت بحوزتهما عبوتين لاصقتين ومسدسًا و3 أجهزة هواتف نقالة تستخدم في تفجير العبوات الناسفة عن بُعد.