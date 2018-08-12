العراق ينفي إجبار نازحي الموصل على إخلاء مخيماتهم ببغداد

نفت وزارة الدفاع العراقية إجبارها نازحي مدينة الموصل على إخلاء مخيمات يقطنونها في منطقة حي الجامعة غربي العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان صدر عنها يوم الأحد، إن “دور قيادة عمليات بغداد يقتصر على التنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، وتأمين الحماية للنازحين أثناء وجودهم في المخيمات ولم يتم إجبار أي عائلة على ترك المخيم، وإنما تم فقط تأمين الحماية لعودة هذه العوائل لمخيماتهم الجديدة”.

ويأتي ذلك بعد اتهام النائب السابق في البرلمان العراقي، أحمد الجربا، عمليات بغداد بإجبار نازحي محافظة نينوى على ترك مخيماتهم في حي الجامعة، بالقوة.

وقال الجربا في بيان أصدره يوم الأحد، إن “قائد عمليات بغداد أرسل قوة إلى مخيم الجامعة ببغداد، وأجبر نازحي محافظة نينوى بالمخيم على تركه بالقوة”.

ورغم توقف العمليات العسكرية في محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل وتحريرها من يد تنظيم داعش ما زالت المخيمات تضم آلاف العائلات في محافظات بغداد وأربيل والسليمانية.