مقتل وإصابة أكثر من 70 مدنيًا جرّاء تفجير في إدلب

أسفر تفجير كبير وقع اليوم الأحد في مدينة “سرمدا” التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، عن مقتل 32 وإصابة 45 مدنيًا، بحسب معلومات أولية.

وقال مدير الدفاع المدني مصطفى حاج يوسف في إدلب، إن “التفجير وقع فجر اليوم في منطقة يعيش فيها مهجرون من شمال حمص“، مؤكدًا على أن “التفجير أسفر عن مقتل 32 وإصابة 45 مدنيًا على الأقل، فضلًا عن تدمير مبنى مكون من 6 طوابق تعيش فيه أسر مهجرة”.

وأوضح يوسف أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث 13 مدنيًا من تحت الأنقاض، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة”، مبينًا أن “التفجير ألحق أيضًا أضرارًا بمبانٍ وسيارات عدّة في المنطقة”.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في مكان التفجير الذي بدأت السلطات المحلية تحقيقًا حوله.