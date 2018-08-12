 المغرب يرحل مئات المهاجرين غير الشرعيين

نقلت السلطات المغربية مئاتٍ من المهاجرين غير الشرعيين من شمال البلاد إلى مناطق جنوب ووسط البلاد، في مسعى إلى مواجهة انتعاش الهجرة غير الشرعية باتجاه الشواطئ الأوروبية في الآونة الأخيرة.

وقدَّرت منظمات حقوقية في شمال المغرب عدد المرحلين بنحو 1800 شخص، في حين قال فرع ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمدينة تيزنيت إنَّ الترحيلات جرت دون إذن من القضاء، وحمَّل السلطات المغربية والإسبانية المسؤولية عن ذلك.

وجاء هذا الترحيل الجماعي في ضوء تواتر عمليات اقتحام المهاجرين للسياج الحدودي حول ”سبتة” و”مليلية”، اللتين تحتلهما إسبانيا شمالي المغرب، في الأشهر الأخيرة، فمنذ بداية السنة الجارية، تمكن نحو 1000 مهاجر، أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء، من اجتياز السياج الحدودي في عمليات اقتحام تخللتها مواجهات مع الأمن المغربي والحرس المدني الإسباني.

ويستقر المهاجرون عادة في الغابات والجبال المحيطة بالمدينتين، ويُنظمون، من وقتٍ لآخر، عمليات اقتحام جماعية تُسفر دائمًا عن تمكن أعداد منهم من دخول الأراضي الإسبانية.