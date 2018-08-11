الأردن يعلن إصابة مدنيين جراء تفجير الخلية الإرهابية لأحد المباني بمداهمة السلط

أعلن الأردن ليل السبت، إصابة عدد من المدنيين جراء تفجير الخلية الإرهابية لأحد المباني في مداهمة السلط التي ما زالت مستمرة.

ونفذت قوى الأمن الأردنية عملية مداهمة وصفت بالكبيرة، للقبض على عناصر خلية إرهابية يشتبه بأنها تقف خلف تفجير الفحيص الذي استهدف سيارة للشرطة الجمعة ما أسفر عن مقتل رجل أمن.

نقلت وكالة الانباء الأردنية “بترا” على لسان الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات قولها “إنّ العملية الأمنية في مدينة السلط دخلت مرحلة ثانية بتخطيط عالي الحرفيّة، وبخطوات مدروسة للسيطرة على الموقع والتأكُّد من عدم وجود مدنيين مهدّدين من جانب المشتبه بهم”.

وأشارت غنيمات إلى أنّه “يتوقع سماع أصوات دويّ في موقع المداهمة نتيجة تطهيره من المتفجرات، مؤكّدة ضرورة ابتعاد المواطنين عن موقع المداهمة”.

وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل 4 من رجال الأمن وإصابة آخرين بينهم مدنيون، والقبض على 3 عناصر من الخلية الإرهابية.

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