الأردن.. ثلاثة قتلى ومصابون في مداهمة كبيرة للقبض على متورطين بتفجير الفحيص (صوروفيديو)

داهم الأمن الأردني مساء يوم السبت مباني في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط في محافظ البلقاء غرب العاصمة عمان، للقبض على عدد من المطلوبين المشتبه بوقوفهم خلف تفجير نفذ بعبوة ناسفة، واستهدف دورية أمنية يوم الخميس بمدينة الفحيص .

وأسفرت العملية الأمنية في مدينة السلط عن مقتل 3 عناصر من رجال الأمن وإصابة آخرين، والقبض على 3 من المشتبه بتورطهم بتفجير الفحيص، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الأردنية.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في بيان صحفي مقتضب وصل “إرم نيوز “نسخة منه” إنّ الأجهزة الأمنيّة المختصّة نفّذت مداهمة في موقع خليّة مسلحة، بعد الاشتباه بتورّطها في تفجير الفحيص حيث تحرّكت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنيّة إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورّطهم في هذه العمليّة.”

وأضافت غنيمات في البيان “أن المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوّة الأمنيّة المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي تحصنوا به، وكانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، ما أدّى إلى انهيار أجزاء منه خلال عمليّة المداهمة “.

وأشارت الناطقة باسم الحكومة الأردنية إلى أن ثلاثة أفراد من القوّة الأمنيّة قتلوا إثر الاشتباك المسلح مع المطلوبين، وأصيب عدد آخرمن أفراد الأمن والمواطنيين المدنيين خلال المداهمة الأمنية .

وأكدت غنيمات أنّ القوّة الأمنيّة تمكّنت من إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الخليّة ولا تزال العمليّة متسمرّة.

بدوره ، قال مصدر أمني لـ”إرم نيوز” إن قوة أمنية مشتركة “نفذت مداهمة للقبض على عدد من المتورطين في تفجير الفحيص، الذي راح ضحيته رجل أمن وأصيب 6 آخرون “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته “أن المداهمة الأمنية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرينَ تم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج”.

يشار إلى أنّ المداهمة تمّت بناء على بيانات ومعلومات بعد عمليّات استخباريّة حثيثة ودقيقة من الأجهزة الأمنيّة.

وكان نشطاء قد تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ما قالوا إنه “إطلاق عيارات نارية كثيفة خلال المداهمة الأمنية”، ويظهر في الفيديو أيضًا ما قالو إنه “انهيار عمارة سكنية في المنطقة التي داهمتها القوات الأمنية”.

وتداولت مواقع محلية أنباء بأن “أعضاء الخلية التي داهمتها قوات الأمن في السلط، هي التي فخخت المبنى وفجرته”.