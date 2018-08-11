مصرع 5 من أفراد عائلة واحدة بهجوم مسلح شمالي العراق

لقي 5 مدنيين من عائلة عراقية واحدة حتفهم، بهجوم مسلح شنّه مجهولون بعد اقتحام منزلهم في محافظة صلاح الدين.

وقال الملازم في شرطة المحافظة، نعمان الجبوري: إن “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلًا في قرية البو جواري التابعة لقضاء بيجي شمالي المحافظة، وقتلوا 5 من عائلة واحدة في المنزل”.

والقتلى هم شقيقان و3 من أبناء عمومتهم، بينما تم نقل آخر إلى المستشفى تعرض لإصابات خطيرة في الرأس.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن تنظيم داعش يقف وراء الحادث.

ورغم أن العراق أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة جميع أراضيه من قبضة داعش، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة.