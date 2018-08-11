قتلى وجرحى بانفجار عبوتين جنوب شرقي الموصل

قُتل شخصان وأصيب 10 آخرون، بينهم عناصر من الحشد العشائري، السبت، بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب شرقي الموصل، مركز محافظة نينوى، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وقال العقيد أحمد الجبوري: إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا في قرية صنيديج ضمن ناحية النمرود جنوب شرقي الموصل، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما مزارع والآخر عنصر في الحشد العشائري، وإصابة 10 آخرين بينهم أربعة من الحشد العشائري”، وفق الأناضول.

وأوضح الجبوري أن “العبوة الأولى انفجرت بمزارعين اثنين على دراجة نارية ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة آخر، فيما انفجرت العبوة الثانية لدى تجمع الأهالي والحشد العشائري في مكان الحادث لنقل المصاب والجثة”، مبينًا أن “الشرطة أصدرت مذكرات قبض بحق أربعة من المشتبه بهم كانوا من المناصرين لداعش”.