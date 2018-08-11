النظام السوري يطلق عملية للسيطرة على “جبل التركمان” بالكامل 

أعلن النظام السوري عن البدء بعملية عسكرية للسيطرة على منطقة “جبل التركمان”، في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية.

وشنت قوات النظام وداعميه، ليلة الجمعة السبت، هجمات مكثفة من محورين على “جبل التركمان” الواقع ضمن مناطق “خفض التوتر”، في حين يواصل النظام حشد قواته بالمنطقة، وفق الأناضول.

ومنذ شهر يعمل النظام السوري والمجموعات المدعومة إيرانيًا، على تسيير دوريات استكشافية في خطوط الجبهة، ويحشد قوات بغية السيطرة على “جبل التركمان” بشكل تام.

وفي الأشهر الأخيرة من عام 2015، سيطرت قوات النظام بإسناد جوي روسي على 85% من “جبل التركمان”، وأجبر نحو 20 ألفًا من سكانه على اللجوء إلى تركيا.

ويقع “جبل التركمان” ضمن مناطق “خفض التصعيد” التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة في آذار/مارس من العام الماضي، بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.