قتلى وجرحى في غارات على مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا

قُتل وجرح العشرات، اليوم الجمعة، في سلسلة غارات جوية سورية على مناطق تحت سيطرة المعارضة المسلحة شمال غرب البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إنّ “عشرات الغارات من طائرات هليكوبتر وطائرات حربية أصابت مناطق بشمال محافظة حماة وجنوب محافظة إدلب، مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، كما أصابت مناطق بغرب محافظة حلب مما أدى لسقوط 14 قتيلًا”.

وأشار المرصد إلى أنّ “المزيد من القوات الحكومية وصلت هذا الأسبوع؛ استعدادًا لشن هجوم محتمل على منطقة واقعة جنوب غربي الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة”.

وهذه الضربات هي الأولى التي تستهدف المنطقة منذ شهر، وقد ينظر لها على أنها استعداد لهجوم أوسع.

وكان الجيش السوري ألقى، الخميس، منشورات فوق محافظة إدلب تدعو الناس للموافقة على عودة حكم الدولة وتبلغهم بأن الحرب شارفت على نهايتها.

وأعيد توطين مئات الآلاف من معارضي الأسد في شمال غرب سوريا، في ظل اتفاقات إجلاء تم التوصل إليها في مناطق أخرى استعادها الجيش السوري وقوات مؤيدة للحكومة بدعم من روسيا وإيران.