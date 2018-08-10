مقتل رجل أمن أردني وإصابة 6 آخرين بانفجار مركبة تابعة للدرك (فيديو)

قُتل رجل أمن وأُصيب 6 آخرون، في انفجار مركبة تابعة لقوات الدرك الأردنية، اليوم الجمعة في منطقة الفحيص بمحافظة البلقاء غرب العاصمة عمان.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لقوات الدرك في الأردن ، المقدم محمود الشياب في بيان صحفي وصلت “إرم نيوز ” نسخة منه:”الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا بحادثة انفجار وقعت داخل مركبة تتبع لقوات الدرك في محيط منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء غرب العاصمة عمان.”

وأضاف المسؤول الأمني “الانفجار أسفر عن مقتل رقيب درك، وجرح أربعة من مرتبات الدرك، واثنين من مرتبات قوات الأمن العام”.

وأشار الشياب إلى أن “وزير الداخلية، ومديري الأمن العام، والدرك، والدفاع المدني، حضروا إلى موقع الانفجار، وأنه تم استدعاء الخبراء والفنيين للتحقيق في الحادثة، والوقوف على أسبابها”.